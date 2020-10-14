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Coronavírus

França decreta toque de recolher em Paris e mais 8 cidades

O toque de recolher foi anunciado diante do novo aumento do número de casos de coronavírus. A medida deverá afetar quase um terço da população de 67 milhões do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 16:50

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:50

Emmanuel Macron, presidente da França
Emmanuel Macron, presidente da França  anunciou nesta quarta-feira (14) o toque de recolher noturno no país  Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (14), que será decretado um toque de recolher noturno em nove cidades do país, incluindo Paris, por pelo menos um mês, diante de um novo aumento do número de casos de coronavírus. A medida deverá afetar quase um terço da população de 67 milhões do país.
"O toque de recolher durará quatro semanas e iremos ao Parlamento para prorrogá-lo até 1º de dezembro. Seis semanas é o tempo que acreditamos ser necessário", disse Macron em uma entrevista na TV.
O toque de recolher se aplicará entre as 21h e as 6h e entrará em vigor a partir de sábado, detalhou Macron. As pessoas que não cumprirem a medida receberão multa de  135 (cerca de R$ 887). "Devemos agir" pois "a situação é preocupante", disse o chefe de estado francês, alertando que a segunda onda já está diminuindo no país.
Além da capital, Paris, o toque de recolher se aplicará a Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marselha, Montpellier, Rouen, Toulouse e Saint-Etienne.
Durante o dia, a vida dos franceses não mudará. "Vamos continuar trabalhando, nossa economia precisa disso, nós precisamos, nossos filhos vão continuar a ir à escola", explicou Macron. Também não haverá restrições ao movimento dentro do país.
Em outra medida anunciada pelo presidente, as reuniões familiares não deverão ter mais do que seis pessoas ao redor da mesa, a não ser que sejam integrantes imediatos da família.
A França, um dos países europeus mais atingidos pelo coronavírus, já contabiliza cerca de 33 mil mortes por covid. O número de infecções aumentou de forma constante nas últimas semanas na França, especialmente desde o retorno das férias de verão. 

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