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Crescimento econômico

FMI projeta alta de 7% para PIB dos EUA em 2021 e de 4,9% para 2022

A entidade afirma que o apoio monetário e fiscal "sem precedentes", combinado com o recuo no número de casos de covid-19, deve fornecer impulso "substancial" nos próximos meses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:19

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:19

Projeção de crescimento para o PIB do ES varia de 1,3% a 5,2% em 2020
O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta crescimento de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2021 e de 4,9% em 2022. Crédito: Pixabay
O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta crescimento de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2021 e de 4,9% em 2022. Em relatório sobre a economia do país divulgado nesta quinta-feira (01), a entidade afirma que o apoio monetário e fiscal "sem precedentes", combinado com o recuo no número de casos de Covid-19, deve fornecer impulso "substancial" à atividade econômica nos próximos meses.
"A poupança diminuirá, a demanda por serviços presenciais retornará e os estoques serão reconstruídos", diz o FMI no documento publicado nesta quinta.
A instituição ressalva que leva em consideração que os pacotes fiscais propostos pelo presidente americano, Joe Biden, serão aprovados no Congresso.
O FMI também prevê que a inflação medida pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) fique em 4,3% em 2021 e em 2,4% em 2022. Já o núcleo do PCE, segundo as projeções da entidade, deve alcançar 3,7% neste ano e desacelerar para 2,4% no próximo.
"As expectativas de inflação também devem permanecer bem ancoradas. No entanto, as tendências da inflação subjacente serão obscurecidas nos próximos meses por movimentos transitórios significativos nos preços relativos", diz o comunicado do FMI.

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