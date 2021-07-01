FMI projeta alta de 7% para PIB dos EUA em 2021 e de 4,9% para 2022

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta crescimento de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2021 e de 4,9% em 2022. Crédito: Pixabay

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta crescimento de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2021 e de 4,9% em 2022. Em relatório sobre a economia do país divulgado nesta quinta-feira (01), a entidade afirma que o apoio monetário e fiscal "sem precedentes", combinado com o recuo no número de casos de Covid-19, deve fornecer impulso "substancial" à atividade econômica nos próximos meses.

"A poupança diminuirá, a demanda por serviços presenciais retornará e os estoques serão reconstruídos", diz o FMI no documento publicado nesta quinta.

A instituição ressalva que leva em consideração que os pacotes fiscais propostos pelo presidente americano, Joe Biden, serão aprovados no Congresso.

O FMI também prevê que a inflação medida pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) fique em 4,3% em 2021 e em 2,4% em 2022. Já o núcleo do PCE, segundo as projeções da entidade, deve alcançar 3,7% neste ano e desacelerar para 2,4% no próximo.