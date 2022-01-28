Felinos presidenciais: conheça Willow, a nova gata da Casa Branca

Os felinos voltaram a ter um representante na Casa Branca. O presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill acrescentaram Willow, uma gata de dois anos da Pensilvânia, à sua família de bichos. "Willow está se acomodando na Casa Branca com seus brinquedos favoritos, petiscos e muito espaço para cheirar e explorar", afirmou Michael LaRosa, porta-voz de Jill.

Willow, a nova gata da Casa Branca, nos EUA Crédito: Cortesia | Casa Branca

A bichana foi batizada em homenagem à cidade natal da primeira-dama, Willow Grove, que fica na Pensilvânia. Foi neste Estado que as duas se encontraram, em 2020, quando a gata cinza de pelo curto pulou no palco e interrompeu o discurso de Jill em um evento de campanha, explicou LaRosa. "Ao ver sua conexão imediata, o dono da fazenda sabia que Willow pertencia à Dra. Biden", acrescentou o porta-voz.

Willow, a nova gata da Casa Branca, nos EUA Crédito: Cortesia | Casa Branca

A chegada de um felino à residência do presidente dos EUA era esperada desde a eleição de Biden, quando Jill anunciou que levaria um gato. Willow chega para fazer companhia ao pastor alemão Commander, um filhote que entrou para a família em dezembro.

Willow, a nova gata da Casa Branca, nos EUA Crédito: Cortesia | Casa Branca

Os Bidens tinham levado dois pastores alemães quando se mudaram, Major e Champ. O primeiro, no entanto, começou a demonstrar comportamento agressivo e voltou para a casa da família em Delaware. Já o segundo morreu em junho do ano passado.

Willow, a nova gata da Casa Branca, nos EUA Crédito: Cortesia | Casa Branca