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Coronavírus

Fauci diz que não vê volta à normalidade nos EUA antes do Natal

O principal médico da Casa Branca explicou que a previsão é uma estimativa e está sujeita a riscos, entre eles a disseminação de variantes mais contagiosas do coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:12

Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump Crédito: Alex Wong | Getty Images
Principal assessor médico da Casa Branca, o epidemiologista Anthony Fauci afirmou nesta quinta-feira, 18, que a sociedade americana deve voltar a ter algum grau de normalidade apenas por volta do Natal. No entanto, o infectologista explicou que a previsão é uma estimativa e está sujeita a riscos, entre eles a disseminação de variantes mais contagiosas do coronavírus.
Em entrevista à MSNBC, Fauci também comentou a situação das novas mutações. Segundo ele, embora sejam eficaz contra a cepa descoberta no Reino Unido, as vacinas disponíveis nos Estados Unidos parecem ser menos eficiente na prevenção da versão sul-africana do sars-cov-2. "Mas elas ainda fornecem algum tipo de proteção, particularmente contra casos mais graves", explicou.
O médico, que é diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, informou ainda que o comitê consultivo da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) se reúne no próximo dia 26 para decidir se recomenda a autorização do imunizante desenvolvido pela Johnson & Johnson (J&J). "Estamos trabalhando para atualizar as vacinas contra as variantes", revelou.
De acordo com Fauci, a queda na expectativa de vida no país em um ano é "totalmente" atribuída à covid-19. Ele acrescentou que o governo trabalha para aumentar o volume de sequenciamento genético, a fim de detectar as mutações do vírus mais rapidamente.

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