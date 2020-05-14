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Danos à saúde mental

Facebook vai pagar US$ 52 mi a moderadores

Transtornos mentais como depressão, vícios e transtorno do estresse pós-traumático são alguns dos danos relatados pelos funcionários e ex-funcionários da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 09:51

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 09:51

Facebook
Facebook Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Facebook aceitou um acordo para pagar cerca de US$ 52 milhões para funcionários e ex-funcionários que sofreram algum tipo de problema relacionado à saúde mental durante o tempo de trabalho na empresa nos Estados Unidos. As pessoas que podem recorrer a indenização atuaram na área de moderação de publicações e foram expostos a imagens e conteúdos traumáticos, com temas como estupro, assassinato e suicídio.
O acordo preliminar foi apresentado na última sexta-feira (8), em um tribunal na Califórnia. Cada moderador receberá no mínimo US$ 1 mil pelo tempo de trabalho no Facebook. O valor pode ainda ser acrescido, a depender do dano causado à saúde de cada funcionário. O acordo contempla 11,2 mil moderadores.
Transtornos mentais como depressão, vícios e transtorno do estresse pós-traumático são alguns dos danos relatados pelos funcionários e ex-funcionários da empresa, após poucos meses de trabalho na moderação do conteúdo. "Estamos satisfeitos que o Facebook trabalhou conosco para criar um programa sem precedentes para ajudar as pessoas a realizar um trabalho inimaginável há alguns anos", disse Steve Williams, advogado dos funcionários e ex-funcionários, em comunicado. "O dano que pode ser sofrido por este trabalho é real e grave". 

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