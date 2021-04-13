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Após adiamento

Eurocopa: Itália aprova abertura de estádio com 25% da capacidade

Roma deve receber três jogos da primeira fase - incluindo a partida de abertura do torneio entre Itália e Turquia, em 11 de junho - e uma das quartas de final

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:39
Estádios vazios
A Eurocopa 2020 foi adiada por um ano devido à pandemia de Covid-19.  Crédito: Pixabay
O governo da Itália permitirá que torcedores assistam aos jogos do Campeonato Europeu deste ano no Estádio Olímpico de Roma com 25% da sua capacidade, disse a Federação Italiana de Futebol (FIGC) em comunicado nesta terça-feira (13).
A Eurocopa 2020 foi adiada por um ano devido à pandemia de covid-19, e a Uefa, órgão regulador do futebol europeu, pediu aos 12 países-sede que apresentassem seus planos para permitir que torcedores entrem nos estádios até o início de abril. A competição vai ocorrer de 11 de junho a 11 de julho.
Na semana passada, o Comitê Técnico-Científico (CTS) do governo italiano disse que não poderia dar sua opinião antes do prazo final e a Uefa deu até dia 19 de abril para uma decisão.
"Itália e Roma estão dentro. A aprovação do governo da presença do público nos jogos da Eurocopa 2020 em Roma é uma notícia maravilhosa que iremos imediatamente transmitir à Uefa", disse o presidente da federação, Gabriele Gravina, em comunicado.
Roma deve receber três jogos da primeira fase - incluindo a partida de abertura do torneio entre Itália e Turquia, no dia 11 de junho - e uma das quartas de final.

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