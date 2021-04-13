Liverpool x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Liverpool recebe o Real Madrid, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Os Reds perderam a ida, na Espanha, por 3 a 1. Assim, precisam vencer por dois gols de diferença para avançarem para a próxima fase.

Antes da partida, Jürgen Klopp falou sobre o resultado desfavorável para os Reds.- Quando você está perdendo por 3-1, parece que você já está fora, isso significa que você não tem muito a perder, deixe-me dizer assim. Vamos tentar, acho que é esse o trabalho que temos que fazer e é exatamente assim que vamos fazer. É o resultado das atuações da noite - eles foram melhores do que nós, não fomos tão bons quanto poderíamos ou deveríamos ter sido. Mas foi apenas a primeira metade.

Zinedine Zidane, comandante do Real Madrid, também falou sobre o que espera do confronto.

- Não vamos nos conter. Quando o Real Madrid entra em campo, fazemos isso para vencer. Depois do esforço que fizemos nos últimos dois jogos, com a primeira mão e o jogo com o Barcelona, ​​amanhã será mais do mesmo, mas estamos habituados a isso. Vai ser um jogo extremamente difícil e podemos avançar para as semifinais e teremos de dar o máximo. Tivemos muitos jogadores fora, mas temos que continuar. Estamos prontos.

FICHA TÉCNICALiverpool x Real MadridData e horário: 14/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Anfield (Liverpool, ING)Onde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook da TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESLiverpoolAlisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.