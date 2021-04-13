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futebol

Zidane mostra confiança antes de duelo contra o Liverpool: 'Estamos prontos'

Técnico francês diz que Real Madrid precisa 'competir, atacar e defender bem' contra o Liverpool e diz que não jogará na retranca: 'Real Madrid em campo é para ganhar o jogo'...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:58
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Com uma boa vantagem nas quartas de final da Champions League, o técnico Zinédine Zidane demonstrou confiança antes do Real Madrid encarar o Liverpool na partida de volta. Para o comandante merengue, o time espanhol está pronto para o duelo.
+ Veja a tabela da Champions League- Conhecemos o jogo que temos de jogar, com certeza com dificuldades, e vamos continuar com o que estamos fazendo. Precisamos competir, atacar e defender bem e estamos prontos para esta segunda partida - disse Zidane em entrevista coletiva.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O francês disse que o Real Madrid não entrará em campo pensando na vantagem e que a ideia é sair da Inglaterra com mais uma vitória.
- Não vamos administrar o placar. Quando o Real Madrid está em campo é para ganhar o jogo. Depois do esforço de dois jogos como a ida e o Barcelona, ​​amanhã será igual. Mas estamos acostumados com isso. É uma partida muito exigente, que pode nos levar às semifinais, e temos que jogar até o limite.

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