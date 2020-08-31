EUA somam 6 milhões de contaminações, diz Universidade Johns Hopkins

Antes epicentro da epidemia nos EUA, a Flórida reportou nesta segunda seu menor número de casos confirmados em um dia com mais 1.916 diagnósticos Crédito: Freepik

País mais atingido pela pandemia, os Estados Unidos atingiram nesta segunda-feira (31), a marca de 6 milhões de infectados pelo novo coronavírus, menos de um mês após ter confirmado 5 milhões de casos, segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. A instituição contabiliza também 183.203 mortes por Covid-19 no país.

De acordo com cálculo feito pela Johns Hopkins, os Estados de Dakota do Sul e Iowa são os que registram o maior aumento de casos na média móvel dos últimos três dias, considerando o total de novas contaminações a cada 100 mil habitantes. São, respectivamente, 376 e 1.037 novas infecções em média a cada 24 horas. Sob o mesmo cálculo, os dados mantidos pela universidade também mostram um aumento relativo acentuado em Nevada, que registrou diariamente cerca de 562 casos, e no Alabama, cuja média móvel dos últimos três dias é de 1.404 novos casos.

Antes epicentro da epidemia nos EUA, a Flórida reportou nesta segunda seu menor número de casos confirmados em um dia desde 15 de junho, com mais 1.916 diagnósticos de covid-19. Na última semana, a agência de saúde do Estado reportou números que oscilaram entre 2.059 (domingo, 23) e 3.719 (quinta-feira, 27). Os dados desta segunda-feira podem indicar, portanto, uma melhora no cenário local da epidemia, que já vinha evoluindo nas semanas anteriores. Ao todo, a Flórida soma 623.471 infectados e 11.187 óbitos causados pelo novo coronavírus.

ÁSIA

Centenas de milhões de estudantes em toda a China retornaram às salas de aula após as autoridades educacionais do país declararem que a situação local do novo coronavírus está "sob controle". O Ministério da Educação chinês autorizou a reabertura de todas as escolas - exceto em Xinjiang, onde houve um surto de covid-19 em meados de julho - a partir desta segunda-feira. As informações são do jornal South China Morning Post, baseado em Hong Kong.

Capital do Japão, Tóquio confirmou no mês de agosto um total de 8.126 casos de covid-19, um recorde mensal entre as regiões do país, segundo a agência de notícias Kyodo News. A taxa ultrapassa o recorde anterior, também registrado por Tóquio, de 6.466 novos casos em julho.