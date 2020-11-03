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Eleição presidencial

EUA: Joe Biden vence por unanimidade votação em Dixville Notch

Biden obteve todos os cinco votos da cidade que é a primeira a revelar os votos de cada eleição presidencial desde 1960
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:11

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:11

Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch
Joe Biden venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch - uma pequena cidade perto da fronteira do país com o Canadá. Biden obteve todos os cinco votos da cidade que é a primeira a revelar os votos de cada eleição presidencial desde 1960. A última vez que um candidato obteve todos os votos em Dixville Notch foi há sessenta anos, quando Richard Nixon venceu John F. Kennedy por 9 a 0. Dixville Notch não vota em votou em um candidato que perde a eleição presidencial nacional desde em 1996. Já na vizinha Millsfield, onde os residentes também tabularam os votos, o presidente Donald Trump obteve 16 votos, enquanto Joe Biden ganhou cinco, de acordo com os registros da cidade.

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