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Diretor da Casa Branca

EUA estão colocando 'muito dinheiro' para estimular economia, diz Kudlow

Segundo ele, o governo dos Estados Unidos 'está colocando muito dinheiro' para apoiar o quadro, diante da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:50

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:50

Casa Branca
Casa Branca, nos EUA Crédito: Pexels/Creative Commons
Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow detalhou nesta segunda-feira, 27, a repórteres alguns aspectos do mais recente pacote de estímulo preparado pela Casa Branca. Segundo ele, o governo dos Estados Unidos "está colocando muito dinheiro" para apoiar o quadro, diante da pandemia. "Estamos dando assistência à economia, não há dúvida disso", afirmou.
Kudlow comentou que o plano da Casa Branca inclui mais crédito para os empregadores, um bônus para a reabertura de vagas de trabalho. Além disso, citou uma "extensão e um aumento" no Programa de Proteção ao Salário (PPP, na sigla em inglês).
Para o assessor, é preciso que os americanos respeitem "diretrizes simples" para garantir a recuperação econômica em "V" e que as crianças voltem à escola, como o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social e a testagem dos casos suspeitos da covid-19.
O próprio Kudlow usava máscara nesta segunda-feira, ao falar em um local aberto aos repórteres.
Ele comentou também que os Estados que têm tido de recuar na reabertura econômica precisarão se ater a essas mesmas diretrizes, para reverter esse quadro.

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