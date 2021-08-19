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Medo do Talibã

Estrela pop do Afeganistão foge em avião de carga dos Estados Unidos

Cantora compartilhou nas redes sociais a sua fuga do país. Mulheres temem a perda de direitos com a chegada do Talibã ao poder

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 20:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2021 às 20:50
A cantora afegã Aryana Sayeed
A cantora afegã Aryana Sayeed Crédito: Reprodução/Instagram @aryanasayeedofficial
A cantora Aryana Sayeed, 36, jurada da versão afegã do The Voice, compartilhou nas redes sociais a sua fuga do Afeganistão em um avião de carga dos Estados Unidos. As mulheres temem a perda de direitos com a chegada do Talibã ao poder no país.
A artista publicou uma foto, ao lado do marido, dentro do avião de carga americano fazendo um sinal de vitória Na imagem, é possível ver a bandeira americana ao fundo e o espaço lotado por pessoas sentadas no chão.

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"Estou bem e viva e depois de algumas noites inesquecíveis cheguei a Doha, Qatar e estou aguardando meu eventual voo de volta para casa em Istambul'', escreveu a mulher a 1,3 milhão de seguidores no Instagram.
Depois, o marido da artista, o produtor Hasib Sayed, publicou um vídeo da cantora dormindo para dizer que ela adormeceu no momento em que entrou no avião que os levaria do Catar para a Turquia.
"Eu estava apenas olhando para ela e me lembrando como tão bravamente e destemidamente ela lidou com os momentos mais recentes, mais difíceis e mais perigosos de sua vida", escreveu o marido da cantora.
Sayed escreveu ainda que para muitas pessoas sua mulher pode ser apenas uma artista com uma bela voz e um talento excepcional. "Mas para mim, ela é uma campeã destemida que muitas vezes foi um modelo até para mim. Vou deixá-la dormir em paz por enquanto, porque logo ela terá muitas histórias para contar".
A cantora tem sido uma apoiadora do exército afegão e declarou isso muitas vezes antes do Talibã tomar o país. Outras mulheres como Salima Mazari, uma das primeiras governadoras do país, já foram presas.
Mazari foi uma crítica aberta do Talibã durante seu tempo como governadora do distrito de Hazara e há temores de que o Talibã possa executá-la.

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