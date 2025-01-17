Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estagiário ganha R$ 56 milhões na loteria e diz que continuará trabalhando
Sorte

Estagiário ganha R$ 56 milhões na loteria e diz que continuará trabalhando

James Clarkson, de 20 anos, ganhou 7,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 56 milhões) na loteria britânica em 4 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2025 às 11:44

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 11:44

James Clarkson ganhou 7,5 milhões de libras na loteria britânica
James Clarkson ganhou 7,5 milhões de libras na loteria britânica Crédito: Divulgação/The National Lottery
O estagiário James Clarkson, de 20 anos, ganhou 7,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 56 milhões) na loteria britânica em 4 de janeiro. Em entrevista divulgada pelo National Lottery nesta quinta-feira (16), o jovem afirmou que, mesmo com o prêmio milionário, irá continuar trabalhando.
Atualmente, o jovem trabalha com seu pai, Stephen, de 47 anos. Ele é estagiário e atua como engenheiro de gás.
"Eu não vou parar de trabalhar. Eu quero me qualificar como engenheiro de aquecimento e partir daí", disse o jovem. James também afirmou que já estava trabalhando no dia seguinte em que descobriu que se tornou milionário. "Eu estava no frio desentupindo ralos no dia seguinte a descobrir que tinha ganhado".
"Eu estava no frio desentupindo ralos no dia seguinte a descobrir que tinha ganhado"
James Clarkson - ganhador da loteria britânica
Namorada não acreditou que James tivesse ganho o prêmio. Ele a acordou, mostrou uma mensagem em seu celular, que dizia que ele havia sido o vencedor, ela virou-se e voltou a dormir. "Não, você não ganhou", disse a mulher.

Veja Também

O dia em que bolão de Vila Velha ganhou o maior prêmio da história da Mega-Sena

Jovem ligou para a National Lottery e confirmou a vitória. "Eu apenas comecei a rir. Eu pensei, 'isso é uma loucura!'".
James afirma que sua prioridade com o dinheiro é ajudar os pais a pagarem a hipoteca. "Esta vitória não é só para mim, e eu quero ter certeza de que todos nós nos beneficiaremos."
Além disso, o jovem já reservou uma viagem luxuosa a Cabo Verde e comprou alguns itens de luxo para ele e para sua namorada. Ele também planeja comprar um carro novo.

Veja Também

Mega-Sena: duas apostas de Vitória acertam quina e faturam mais de R$ 85 mil

Aposta de Baixo Guandu ganha prêmio milionário na Lotofácil

Bets exploram lacunas para manter operação no Brasil, por meio de loterias e vitórias em tribunais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

loterias Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados