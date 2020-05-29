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"OMS falhou"

Estados Unidos vão cortar relação com OMS, anuncia Trump

O presidente anunciou nesta sexta (29) que os Estados Unidos estão terminando seu relacionamento com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e vão direcionar os pagamentos a outras organizações de saúde pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 17:22

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:22

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente americano anunciou nesta sexta (29) que os Estados Unidos estão terminando seu relacionamento com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e vão passar a direcionar os pagamentos a outras organizações de saúde pública.
Os EUA são os maiores doadores da OMS - em 2019, o país desembolsou US$ 400 milhões (R$ 2,06 bilhões), equivalente a cerca de 15% do orçamento da organização sediada em Genebra.
No mês passado, Donald Trump havia suspendido o repasse de fundos à instituição. O líder republicano justificou a decisão ao criticar a forma com que a entidade tratou a pandemia de coronavírus.
Durante entrevista coletiva na Casa Branca à época, Trump afirmou que a OMS "falhou em seu dever básico e deve ser responsabilizada". Disse também que a organização promoveu desinformação criada pela China sobre o vírus --o que, na opinião do presidente, provavelmente levou a um surto maior do que o previsto.
O republicano criticou a entidade por ter "acreditado nas garantias dadas pela China" e culpou a OMS por um aumento de 20 vezes do número de casos em todo o mundo.

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