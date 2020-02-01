Estados Unidos aprova uso de instalações militares para quarentena do coronavírus

Cerca de 200 americanos já estão em quarentena após serem evacuados da província de Hubei, na China Crédito: Pixabay

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, aprovou um pedido do Departamento de Saúde e Serviços Sociais para o uso de instalações militares para facilitar a acomodação de mil pessoas que podem ter que passar por quarentena após chegar do exterior vindos de zonas de risco de contaminação com o coronavírus.

As instalações no Colorado, Califórnia e Texas podem abrigar até 250 pessoas cada uma e foram destacadas para o Departamento de Saúde e Serviços Sociais até o dia 29 de fevereiro. A pasta será responsável por cuidar, transportar e dar segurança para os cidadãos, de acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos.

Cerca de 200 americanos já estão em quarentena após serem evacuados da província de Hubei, na China, onde surgiu o coronavírus. Em ordem executiva assinada pelo presidente americano, Donald Trump, na sexta-feira, cidadão estrangeiros que passaram pela China nos últimos 14 dias estão proibidos de entrar nos Estados Unidos e cidadãos americanos podem ter que passar por quarentena.