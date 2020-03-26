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Covid-19

Espanha supera 4 mil mortos; Itália deve superar China em infectados

Apesar da desaceleração, especialistas alertam que os dados devem ser analisados em série, ou seja, ainda não é possível afirmar que esteja havendo uma mudança de tendência

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:38
Covid-19
Espanha supera 4 mil mortos e Itália está perto de superar China em número de infectados Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O número de mortos pela covid-19 na Espanha passou dos quatro mil nesta quinta-feira (26). De ontem para hoje, 655 pessoas morreram no país em virtude da doença causada pelo novo coronavírus, elevando o número total de óbitos para 4.089. O crescimento em relação a ontem, 25, foi de 19%, um alívio sobre o crescimento dos últimos dias, que variava entre 25% e 30%.
Apesar da desaceleração, especialistas alertam que os dados devem ser analisados em série, ou seja, ainda não é possível afirmar que esteja havendo uma mudança de tendência. O total de infectados na Espanha chegou nesta quinta a 56.188, com 8.578 novos casos em 24 horas.
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Segundo o jornal El País, desde o início local do surto, 855 idosos que viviam em casas de repouso morreram por causa da covid-19 só em Madrid.

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Na Itália, 662 morreram de ontem para hoje por conta da covid-19, 21 mortes a menos do que nas 24h anteriores. O total de mortos no país chegou a 8.165, em um universo com 80.539 infectados. Assim, a Itália está perto de ultrapassar a China, antigo epicentro do vírus, que confirmou até o momento pouco mais de 81 mil infecções, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe descreveu o avanço do vírus no país como uma "crise nacional" depois que Tóquio registrou 47 novos casos de quarta-feira para hoje. Abe decidiu suspender a entrada no Japão de pessoas vindas de 21 países da Europa e também do Irã, e criou um comitê de crise, medida prévia para a declaração de um estado de emergência. O total de infectados em Tóquio triplicou nos últimos quatro dias.

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