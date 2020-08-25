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Alta de casos

Espanha mobiliza militares para rastrear casos de Covid-19

A Espanha foi o país mais atingido pela Covid-19 na Europa Ocidental, com mais de 412 mil diagnósticos e 28 mil mortes, mas a crise foi contida depois de meses de lockdown

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 14:56
Profissionais de Saúde fazem o teste do coronavírus, que transmite a covid-19 por drive- thru, em uma casa de repouso de Madri, na Espanha
Profissionais de Saúde fazem o teste do coronavírus, que transmite a covid-19 por drive- thru, em uma casa de repouso de Madri, na Espanha Crédito: MANU FERNANDEZ/AP
Quase 2.000 militares serão mobilizados para rastrear os casos do novo coronavírus na Espanha, em todas as regiões do país, anunciou nesta terça (25) o premiê do país, Pedro Sánchez.
"A curva do número de casos está preocupante e tem de ser contida. Temos que ficar calmos e vigilantes", disse ele.
A Espanha foi o país mais atingido pela Covid-19 na Europa Ocidental, com mais de 412 mil diagnósticos e 28 mil mortes, mas a crise foi contida depois de meses de lockdown.
O país retomou as atividades em junho, mas registrou alta de casos nos últimos dias. O balanço desta terça (25) aponta 2.415 testes positivos e dez mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas.

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