Escritor Salman Rushdie é esfaqueado no pescoço em Nova York

Walter Porto

NOVA YORK - O autor anglo-indiano Salman Rushdie foi atacado nesta sexta-feira quando se preparava para dar uma palestra em uma organização beneficente em Nova York, nos Estados Unidos . Um homem invadiu o palco da Chautauqua Institution, onde ocorria o evento, e esfaqueou o escritor de 75 anos no pescoço, segundo nota da polícia à BBC.

Salman Rushdie foi socorrido e levado a hospital Crédito: ROGELIO V. SOLIS / ASSOCIATED PRESS

O autor, que recebe ameaças de morte do governo do Irã desde os anos 1980, caiu no chão, foi socorrido e levado ao hospital de helicóptero. O entrevistador que o acompanhava no evento também foi ferido.

Ainda segundo a polícia nova-iorquina, o suspeito de atacar o escritor foi detido e ainda não há detalhes sobre sua identidade ou motivações.

O autor anglo-indiano Salman Rushdie está passando por uma cirurgia. A informação foi confirmada por Andrew Wylie, agente do escritor, em um email ao jornal americano The New York Times. Seu atual estado de saúde ainda não foi confirmado, mas Rushdie foi levado de helicóptero para um hospital local após o ataque, disse a polícia estadual.

Um dos maiores escritores de sua geração e conhecido por suas posições libertárias, Rushdie é perseguido por autoridades iranianas desde a publicação de "Os Versos Satânicos" em 1988, romance de fantasia considerado ofensivo a Maomé e à fé islâmica.

À época do lançamento do livro, o aiatolá Khomeini defendeu que o escritor fosse assassinado, e a perseguição foi mantida em vigor pelas mais altas autoridades religiosas do Irã.

Desde o episódio envolvendo este que segue como seu livro mais célebre - e que já rendeu um atentado fracassado contra sua vida em 1989 -, Rushdie passou a viver sob forte segurança no Reino Unido, onde estudou desde a juventude. Hoje, ele vive nos Estados Unidos

Salman Rushdie recebe primeiros socorros após ser esfaqueado Crédito: JOSHUA GOODMAN / ASSOCIATED PRESS

O autor nascido em Bombaim venceu o Booker, principal prêmio da literatura em língua inglesa, por "Os Filhos da Meia-Noite" em 1981, e tem entre seus outros livros mais famosos "O Último Suspiro do Mouro" e "Oriente, Ocidente". Ele é publicado no Brasil pela Companhia das Letras.

Em "Joseph Anton", sua obra autobiográfica publicada há dez anos, ele conta as memórias de seus anos se escondendo da perseguição religiosa com o nome falso que intitula o livro.

Seu projeto literário é marcado pela exploração fantástica das tradições religiosas e culturais de diversas civilizações espalhadas pelo mundo, sempre com um estilo afiado e sem concessões. O incômodo provocado por "Os Versos Satânicos" envolvia o fato de o livro ficcionalizar a vida do profeta Maomé.Durante o lançamento de seu livro mais recente, "Quichotte", no ano passado, ele deu entrevista a este jornal defendendo a reconstrução de verdades objetivas pelo jornalismo em um mundo cada vez mais conduzido por narrativas e crenças subjetivas.