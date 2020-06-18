Epidemiologista chinês diz que surto em Pequim está sob controle

Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash

O epidemiologista chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, Wu Zunyou, disse nesta quinta-feira (18) que o surto de covid-19 que surgiu na semana passada na capital Pequim está "sob controle".

Após o registro de mais 21 casos nesta quarta-feira, 17, Pequim já contabilizou 158 infectados pelo novo coronavírus nos últimos sete dias. Zanyou, porém, alertou que nem todos os casos estão necessariamente ligados ao novo surto, que surgiu no mercado alimentício de Xinfadi. Segundo o epidemiologista, a maior parte dos 21 casos mais recentes são de pessoas infectadas antes do dia 12 de junho, quando a primeira contaminação relacionada ao mercado foi detectada.

Zanyou disse também em coletiva de imprensa que as similaridades do novo surto em Pequim com os casos que iniciaram a pandemia de covid-19 em um mercado de Wuhan podem oferecer uma nova "pista" sobre o vírus, confirmando uma análise preliminar que mostrava que ambientes úmidos e frios - como é o caso da carne congelada vendida nos dois centros atacadistas - são favoráveis ao Sars-Cov-2.

Segundo a agência de notícias local Jiji Press, o governo do Japão decidiu suspender todas as restrições para viagens domésticas feitas entre as regiões do país. O veículo também informou que há um plano do governo para permitir a entrada de pessoas vindas da Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Vietnã. Em uma reunião com autoridades japonesas, o primeiro-ministro Shinzo Abe pediu a ministros para que todos os esforços sejam feitos para retomar as atividades sociais e econômicas no Japão, mantendo as medidas restritivas necessárias Nesta quinta-feira, o país confirmou 46 casos e mais uma morte por covid-19, para um total de 17.689 infectados e 935 óbitos.