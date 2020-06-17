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Pandemia

Covid pode voltar a ganhar força no Brasil, momento é de extrema cautela, diz OMS

O diretor executivo da OMS recomendou que o País mantenha um foco em medidas como distância física, reforço na higiene, evitar a aglomeração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 14:15

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 14:15

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan foi questionado em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 17, sobre se a pandemia da covid-19 pode ter estabilizado no Brasil. Segundo ele, o quadro "ainda é muito severo" no País. "Certamente, o aumento do número de casos não está tão exponencial quanto antes. Há alguns sinais de estabilização", afirmou.
Ryan advertiu, porém, que ocorreram momentos similares em outras nações. "Já vimos isso acontecer antes. Pode haver sinais de estabilização por uns dias e a doença voltar a decolar", ressaltou, dizendo que o Brasil vive agora um momento de "extrema cautela".
O diretor executivo da OMS recomendou que o País mantenha um foco em medidas como distância física, reforço na higiene, evitar a aglomeração de pessoas e o apoio à população, sobretudo a mais vulnerável e que enfrenta dificuldades para manter as medidas recomendadas a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.
"O momento é de se concentrar nas medidas", enfatizou Ryan, citando também que deve haver um trabalho para garantir que o sistema de saúde continue a suportar o número de pacientes.
Ele ainda terminou por expressar otimismo sobre a capacidade do País para superar essa crise.

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