Emmanuel Mácron anuncia lei contra ódio na internet

O presidente francês, Emmanuel Macron Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na quarta-feira, 20, que apresentará em maio um projeto de lei contra o ódio na internet. O Palácio do Eliseu, porém, deve criar primeiro uma lei que puna plataformas online de conteúdo antissemita e racista.

Em seguida, o governo quer intensificar a formação sobre o uso de redes sociais. Segundo o presidente, o país adotará a definição jurídica de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que incorpora o antissionismo. (Com agências internacionais)