Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Em anúncio de campanha, Trump promete proteger Cristo Redentor
Eleições Americanas

Em anúncio de campanha, Trump promete proteger Cristo Redentor

A imagem do monumento carioca foi utilizada durante anúncio de campanha à reeleição do presidente norte-americano divulgada no Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 14:46

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:46

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
A campanha à reeleição do presidente americano, Donald Trump, publicou na sexta-feira (3) um anúncio no Facebook em que prometia proteger a estátua do Cristo Redentor contra a "extrema-esquerda".
A imagem aparecia em destaque, e um letreiro abaixo dizia "Nós vamos proteger isto" -apesar de não haver nenhum indício de que a estátua corra qualquer tipo de risco.
O texto chamava entusiastas do presidente para assinar uma lista destinada a apoiadores que estariam junto de Trump contra a esquerda radical. Segundo o anúncio, essa lista seria mostrada ao presidente americano na manhã de sábado (4).
"O presidente vai ver o seu nome?", questionava a propaganda.

Veja Também

Para influenciar eleitores, campanha nos EUA aposta em geopropaganda

No sábado, 4 de julho, dia da independência americana, Trump fez discursos inflamados, atacando a esquerda e grupos antirracistas.
O republicano afirmou que o movimento a favor da derrubada de estátuas de líderes confederados e de outras figuras históricas ligadas à discriminação e ao colonialismo é uma tentativa de apagar a história dos Estados Unidos.
O anúncio já está inativo, mas foi visualizado entre 4.000 e 5.000 vezes, de acordo com o Facebook.

Veja Também

Rússia pede para moradores deixarem cidade durante teste militar secreto

Estados Unidos registram mais 53 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados