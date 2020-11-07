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É preciso dar tempo para apuração terminar, diz presidente do Partido Republicano

Ronna McDaniel publicou em sua rede social uma série de mensagens em que diz ser necessário dar tempo para apuração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 20:15

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 20:15

A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel
A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel Crédito: Reuters/Folhapress
A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel, publicou em sua rede social uma série de mensagens em que diz ser necessário dar tempo para apuração e verificação dos votos.
"Para que os americanos tenham confiança nas nossas eleições, precisamos de tempo para permitir que o processo de apuração e verificação aconteça, junto com quaisquer investigações de irregularidades ou fraudes."
Em outra publicação, ela afirma que quem decide o vencedor do pleito são os eleitores, não a mídia.
"Em diferentes estados, as margens são mínimas com a contagem ainda em andamento, muitos dos quais se encaminham para recontagens."
Ela termina a série de mensagens afirmando que "os democratas passaram anos alegando uma falsa narrativa de conluio com a Rússia em nome da integridade da eleição".
"É justo que deixamos que o processo atual ocorra. O povo americano merece", conclui.

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