É preciso dar tempo para apuração terminar, diz presidente do Partido Republicano

A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel, publicou em sua rede social uma série de mensagens em que diz ser necessário dar tempo para apuração e verificação dos votos.
"Para que os americanos tenham confiança nas nossas eleições, precisamos de tempo para permitir que o processo de apuração e verificação aconteça, junto com quaisquer investigações de irregularidades ou fraudes."
Em outra publicação, ela afirma que quem decide o vencedor do pleito são os eleitores, não a mídia.
"Em diferentes estados, as margens são mínimas com a contagem ainda em andamento, muitos dos quais se encaminham para recontagens."
Ela termina a série de mensagens afirmando que "os democratas passaram anos alegando uma falsa narrativa de conluio com a Rússia em nome da integridade da eleição".
"É justo que deixamos que o processo atual ocorra. O povo americano merece", conclui.