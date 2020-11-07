É preciso dar tempo para apuração terminar, diz presidente do Partido Republicano

A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel Crédito: Reuters/Folhapress

A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel, publicou em sua rede social uma série de mensagens em que diz ser necessário dar tempo para apuração e verificação dos votos.

"Para que os americanos tenham confiança nas nossas eleições, precisamos de tempo para permitir que o processo de apuração e verificação aconteça, junto com quaisquer investigações de irregularidades ou fraudes."

Em outra publicação, ela afirma que quem decide o vencedor do pleito são os eleitores, não a mídia.

"Em diferentes estados, as margens são mínimas com a contagem ainda em andamento, muitos dos quais se encaminham para recontagens."

Ela termina a série de mensagens afirmando que "os democratas passaram anos alegando uma falsa narrativa de conluio com a Rússia em nome da integridade da eleição".