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Estado de alerta

Duas tempestades tropicais devem atingir o Japão

Agência de Meteorologia Japonesa disse que a tempestade tropical Mirinae deve se aproximar das áreas costeiras do Pacífico, no leste do país, entre este sábado e domingo (8)

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 09:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 ago 2021 às 09:34
Italo Ferreira está na final do surfe nas Olimpíadas de Tóquio
Meteorologistas pedem que a população fique atenta em relação a chuvas intensas e ventos fortes. Crédito: Jonne Roriz/COB
Meteorologistas de Tóquio afirmam que duas tempestades tropicais estão se aproximando do Japão. Eles pediram que a população fique atenta em relação a chuvas intensas e ventos fortes.
A Agência de Meteorologia japonesa disse que a tempestade tropical Mirinae deve se aproximar das áreas costeiras do Pacífico, no leste do país, entre tarde da noite deste sábado (7) e domingo. Com a aproximação da tempestade, as precipitações poderão se intensificar nas regiões de Tokai e Kanto e no arquipélago de Izu a partir da noite de sábado.
Funcionários da agência preveem que outra tempestade tropical, Lupit, se aproxime da área de Kyushu na noite de domingo, podendo passar sobre a região. Eles pediram que a população continue se informando sobre as tempestades.

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