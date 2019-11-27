Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Democratas convidam Trump para audiência de impeachment em 4 de dezembro
Estados Unidos

Democratas convidam Trump para audiência de impeachment em 4 de dezembro

Os democratas desejam fazer uma votação final do impeachment até o Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 09:14

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:14

Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR
Os democratas anunciaram nesta terça-feira uma nova audiência do inquérito de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, para o dia 4 de dezembro e convidaram o líder da Casa Branca e seus advogados para participar.
O comitê divulgou uma carta do deputado democrata Jerrold Nadler ao presidente, dizendo que ele espera que Trump participe, "em consistência com as regras do decoro e com a natureza solene do trabalho diante de nós".
No entanto, é improvável que Trump compareça à audiência, já que em 4 de dezembro o presidente deve ir a uma cúpula com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Londres.
A audiência na Câmara contará com especialistas jurídicos que examinarão questões de natureza constitucional. Os democratas desejam fazer uma votação final do impeachment até o Natal, o que prepararia o caminho para um provável julgamento no Senado em janeiro. 

Veja Também

Trump usa 'perdão ao peru' para dar bicadas em democratas e jornalistas

Ex-assessora de Trump depõe à comissão de inquérito sobre impeachment

Donald Trump é criticado até por aliados no Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados