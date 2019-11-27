Democratas convidam Trump para audiência de impeachment em 4 de dezembro

Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR

Os democratas anunciaram nesta terça-feira uma nova audiência do inquérito de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, para o dia 4 de dezembro e convidaram o líder da Casa Branca e seus advogados para participar.

O comitê divulgou uma carta do deputado democrata Jerrold Nadler ao presidente, dizendo que ele espera que Trump participe, "em consistência com as regras do decoro e com a natureza solene do trabalho diante de nós".

No entanto, é improvável que Trump compareça à audiência, já que em 4 de dezembro o presidente deve ir a uma cúpula com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Londres.