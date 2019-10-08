Donald Trump é criticado até por aliados no Senado

Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

AGÊNCIA FOLHAPRESS - O anúncio do abandono dos rebeldes curdos caiu mal entre aliados de Donald Trump enquanto é discutido o impeachment do presidente.

Trump é acusado de crime por ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a investigar o filho do ex-vice-presidente e postulante ao pleito de 2020 Joe Biden, que esteve envolvido em negócios no país.

Foi do Senado, onde a maioria republicana serve de anteparo à ofensiva democrata contra Trump na Câmara, que saíram críticas mais ácidas de aliados de Trump.

"Uma saída precipitada de forças americanas só vai beneficiar a Rússia, o Irã e o regime de Bashar al-Assad", disse Mitchell McConnel, líder da maioria republicana no Senado.

A senadora republicana Lindsey Graham chamou a ideia de impulsiva.

O senador republicano Marco Rubio, que disputou a indicação a presidente em 2016, também o criticou.