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EUA

Donald Trump é criticado até por aliados no Senado

O anúncio do abandono dos rebeldes curdos caiu mal entre aliados de Donald Trump

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 08:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 08:06
Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
AGÊNCIA FOLHAPRESS - O anúncio do abandono dos rebeldes curdos caiu mal entre aliados de Donald Trump enquanto é discutido o impeachment do presidente.
Trump é acusado de crime por ter pressionado o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a investigar o filho do ex-vice-presidente e postulante ao pleito de 2020 Joe Biden, que esteve envolvido em negócios no país.
Foi do Senado, onde a maioria republicana serve de anteparo à ofensiva democrata contra Trump na Câmara, que saíram críticas mais ácidas de aliados de Trump.
"Uma saída precipitada de forças americanas só vai beneficiar a Rússia, o Irã e o regime de Bashar al-Assad", disse Mitchell McConnel, líder da maioria republicana no Senado.
A senadora republicana Lindsey Graham chamou a ideia de impulsiva.
O senador republicano Marco Rubio, que disputou a indicação a presidente em 2016, também o criticou.
Do lado democrata, a crítica mais severa veio de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara. Ela pediu que Trump mude de ideia, sob risco de retirar a credibilidade dos EUA na região.

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