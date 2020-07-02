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Mercado

Dados de emprego dos EUA surpreendem com criação 4,8 milhões de vagas

A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 13,3% a 11,1% no mesmo intervalo, também surpreendendo a estimativa de queda a 12%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:29

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:29

Embaixada dos EUA pede aos seus cidadãos que abandonem o Iraque
A leitura dos dados dos EUA surpreendeu as expectativas do mercado Crédito: Pixabay
Os Estados Unidos abriram 4,8 milhões de vagas de trabalho apenas no mês de junho, segundo dados do relatório de empregos, conhecido como payroll, publicados nesta quinta-feira (2), pelo Departamento do Trabalho do país. Como no mês passado, a leitura surpreendeu as expectativas do mercado e reforça a tese de uma recuperação econômica em curso. A mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast apontava para criação de 3,7 milhões de vagas.
A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 13,3% a 11,1% no mesmo intervalo, também surpreendendo a estimativa de queda a 12%, e a fatia da população dos EUA que participa da força de trabalho cresceu 0,7 ponto porcentual, para 61,5%.
"Estas melhorias no mercado de trabalho refletem a continuação da retomada da atividade econômica, afetada em março e abril devido à pandemia de coronavírus", diz o órgão oficial, em nota.
Já o salário médio por hora dos trabalhadores caiu 1,27% na passagem de maio para junho, ou US$ 0,35, para US$ 29,37 por hora. Na comparação anual, houve acréscimo de 6,75%. Analistas esperavam ganhos de 1,5% na comparação mensal e de 9,4% no confronto anual.

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