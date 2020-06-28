Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Mundo
  • Tiroteio em centro de distribuição do Walmart mata duas pessoas nos EUA
Crime de ódio

Tiroteio em centro de distribuição do Walmart mata duas pessoas nos EUA

De acordo com as autoridades, o suspeito tem uma história com o local de trabalho, mas a sua identidade não foi divulgada

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 10:33
Walmart na Califórnia foi alvo de tiroteio com mortes
Walmart na Califórnia foi alvo de tiroteio com mortes Crédito: Google Street View/Reprodução
Um tiroteio em um centro de distribuição do Walmart, na Califórnia, nos EUA, deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridas. O incidente ocorreu na tarde do sábado (27).
Segundo informações da polícia local, um homem entrou no armazém do Walmart na cidade de Red Bluff, e começou a atirar. O suspeito foi morto pela polícia.
Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito tem uma história com o local de trabalho, mas a sua identidade não foi divulgada.
Um porta-voz da empresa disse que o Walmart colabora com as autoridades que investigam o incidente, sem fornecer mais detalhes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Neymar é flagrado comendo 'marmitex' em sua mansão e viraliza
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Em estreia como palestrante, Ana Paula Renault diz detestar coaches
Imagem de destaque
Anitta será uma das atrações em abertura da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados