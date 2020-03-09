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Três projéteis

Coreia do Norte disparou projéteis não identificados, diz Coreia do Sul

Os lançamentos acontecem dias após a Coreia do Norte afirmar que realizou duas rodadas de exercício de artilharia, em seus primeiros testes militares desde novembro do ano passado

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:14
Seul, capital da Coreia do Sul Crédito: Reprodução
O exército da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte realizou disparos de três projéteis não identificados nesta segunda-feira (9), horário local. No entanto, o governo sul-coreano não divulgou mais detalhes sobre os disparos.
Os lançamentos acontecem dias após a Coreia do Norte afirmar que realizou duas rodadas de exercício de artilharia, em seus primeiros testes militares desde novembro do ano passado. Na semana passada, os norte-coreanos dispararam dois mísseis de curto alcance que caíram no mar da cidade costeira de Wonsan.
Estes lançamentos ocorrem ainda em meio a um impasse diplomático envolvendo os Estados Unidos, que lidera um bloco que tenta obrigar o governo norte-coreano a se desfazer de suas armas nucleares. (Com AP)

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