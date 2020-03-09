Coreia do Norte disparou projéteis não identificados, diz Coreia do Sul

Seul, capital da Coreia do Sul Crédito: Reprodução

O exército da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte realizou disparos de três projéteis não identificados nesta segunda-feira (9), horário local. No entanto, o governo sul-coreano não divulgou mais detalhes sobre os disparos.

Os lançamentos acontecem dias após a Coreia do Norte afirmar que realizou duas rodadas de exercício de artilharia, em seus primeiros testes militares desde novembro do ano passado. Na semana passada, os norte-coreanos dispararam dois mísseis de curto alcance que caíram no mar da cidade costeira de Wonsan.