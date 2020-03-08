'Eu não faço nenhuma promessa', diz Trump sobre encontro com Bolsonaro

Sobre Bolsonaro, Trump disse, ao lado do presidente brasileiro, que "o Brasil o ama, os EUA o amam; ótimo trabalho", apontou a reportagem de Peter Baker.

O artigo ressaltou que o presidente Bolsonaro não fez nenhum comentário na presença dos jornalistas. The New York Times destacou que entre os assuntos do encontro promovido por Trump estavam o aumento do apoio internacional para a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a favor do líder de oposição Juan Guaidó. Trump acrescentou que também poderiam conversar sobre acordo comercial e conservação florestal.