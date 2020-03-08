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Visita aos EUA

'Eu não faço nenhuma promessa', diz Trump sobre encontro com Bolsonaro

Comentário sobre possível retirada de tarifas impostas pela Casa Branca ao Brasil foi relatado em artigo publicado no jornal The New York Times

Publicado em 08 de Março de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 16:35
Juíza bloqueia plano do governo Trump de deter crianças imigrantes Crédito: Isac Nóbrega/PR
O jornal The New York Times traz um breve artigo em sua edição eletrônica no qual retrata o jantar do presidente Jair Bolsonaro com o presidente dos EUA, Donald Trump, na noite do sábado (07) no resort de Trump em Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida.
Sobre Bolsonaro, Trump disse, ao lado do presidente brasileiro, que "o Brasil o ama, os EUA o amam; ótimo trabalho", apontou a reportagem de Peter Baker.

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O presidente norte- americano foi questionado por jornalistas se o bom relacionamento das duas autoridades poderia resultar na retirada de tarifas impostas pela Casa Branca ao Brasil sobre exportações de aço e alumínio. Trump afirmou que "a amizade é provavelmente maior agora do que no passado." Perguntado novamente se iria abdicar dos impostos, Trump respondeu: "Eu não faço nenhuma promessa."
O artigo ressaltou que o presidente Bolsonaro não fez nenhum comentário na presença dos jornalistas. The New York Times destacou que entre os assuntos do encontro promovido por Trump estavam o aumento do apoio internacional para a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a favor do líder de oposição Juan Guaidó. Trump acrescentou que também poderiam conversar sobre acordo comercial e conservação florestal.

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