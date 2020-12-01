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Estados Unidos

Congresso precisa aprovar um novo pacote fiscal, diz Biden

O democrata explicou que seu governo vai elaborar uma proposta de pacote e anunciou que seu governo irá criar 'uma economia para todos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:51

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:51

Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia
Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President
Em discurso para anunciar oficialmente a composição de sua equipe econômica, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou o Congresso a aprovar uma nova rodada de estímulos ficais para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. "Vamos criar uma economia para todo mundo", prometeu.
O democrata explicou que seu governo vai elaborar uma proposta de pacote e enviou um recado aos americanos que estão atravessando dificuldades econômicas: "a ajuda está a caminho", garantiu, antes de elogiar a indicada para liderar o Departamento do Tesouro, Janet Yellen, que, para ele, é a pessoa mais bem preparada para lidar com a crise.

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