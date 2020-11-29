Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump perde mais um recurso na Pensilvânia contra resultado das eleições
Eleições nos EUA

Trump perde mais um recurso na Pensilvânia contra resultado das eleições

O presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, venceu na Pensilvânia com uma vantagem de 81 mil votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:07

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:07

A Suprema Corte da Pensilvânia rejeitou neste sábado (28) mais um recurso da campanha do presidente Donald Trump, que alegava irregularidades durante as eleições nos Estados Unidos.
O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA
Trump perde mais um recurso contra resultado das eleições Crédito: Reuters/Folhapress
A demanda apresentada pelos republicanos exigia a anulação dos votos enviados por correio ou a invalidação de todos os votos, o que deixaria aos legisladores locais a escolha do vencedor no estado.
O presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, venceu na Pensilvânia com uma vantagem de 81 mil votos.

Veja Também

Sem provas, Bolsonaro volta a questionar segurança da urna eletrônica

O tribunal rejeitou as duas demandas por unanimidade e considerou a segunda proposta de "surpreendente", pois solicitava ao tribunal "privar todas as 6,9 milhões de pessoas que votaram na Pensilvânia".
A ação também questionava a lei adotada em 2019 que permitiu o voto universal por correio no estado, alegando que era inconstitucional.
Na decisão, os juízes afirmaram que a contestação à lei aconteceu muito tarde, mais de um ano depois de sua aprovação, e em um momento no qual o resultado da eleição "parecia aparentemente evidente".
A Pensilvânia certificou a vitória de Joe Biden em 24 de novembro.
Na sexta-feira, uma corte de apelação rejeitou outro recurso de Trump que alegava que as eleições não foram justas.
A campanha de Trump já sofreu mais de 20 derrotas judiciais em sua tentativa de negar o resultado das eleições de 3 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados