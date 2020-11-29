Trump perde mais um recurso na Pensilvânia contra resultado das eleições

A Suprema Corte da Pensilvânia rejeitou neste sábado (28) mais um recurso da campanha do presidente Donald Trump, que alegava irregularidades durante as eleições nos Estados Unidos.

Trump perde mais um recurso contra resultado das eleições Crédito: Reuters/Folhapress

A demanda apresentada pelos republicanos exigia a anulação dos votos enviados por correio ou a invalidação de todos os votos, o que deixaria aos legisladores locais a escolha do vencedor no estado.

O presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, venceu na Pensilvânia com uma vantagem de 81 mil votos.

O tribunal rejeitou as duas demandas por unanimidade e considerou a segunda proposta de "surpreendente", pois solicitava ao tribunal "privar todas as 6,9 milhões de pessoas que votaram na Pensilvânia".

A ação também questionava a lei adotada em 2019 que permitiu o voto universal por correio no estado, alegando que era inconstitucional.

Na decisão, os juízes afirmaram que a contestação à lei aconteceu muito tarde, mais de um ano depois de sua aprovação, e em um momento no qual o resultado da eleição "parecia aparentemente evidente".

A Pensilvânia certificou a vitória de Joe Biden em 24 de novembro.

Na sexta-feira, uma corte de apelação rejeitou outro recurso de Trump que alegava que as eleições não foram justas.