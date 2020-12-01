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Após recontagem

Governador de Wisconsin certifica Biden como vencedor no estado

Houve recontagem dos votos em condados do estado, a pedido de Trump. A segunda apuração confirmou a vitória de Biden por mais de 20 mil cédulas de vantagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 15:33

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:33

Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos
Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress
O governador do estado de Wisconsin, Tony Evers, certificou na segunda-feira (30) o democrata Joe Biden como o vencedor local da eleição presidencial dos Estados Unidos.
"Hoje cumpri meu dever de certificar a eleição de 3 de novembro e, conforme exigido pelas leis estaduais e federais, assinei o Certificado de Determinação para a lista de delegados para o presidente eleito, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris", disse Evers, em um comunicado.
O estado dá direito a 10 dos 538 delegados no Colégio Eleitoral, que se reunirão no dia 14 de dezembro para confirmar Biden como presidente. Ele conquistou ao todo 306 votos, contra 232 de Donald Trump.
Houve recontagem dos votos em dois condados importantes do estado, a pedido da campanha de Trump. A segunda apuração confirmou a vitória de Biden por mais de 20 mil cédulas de vantagem.

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