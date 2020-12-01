Governador de Wisconsin certifica Biden como vencedor no estado

Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress

O governador do estado de Wisconsin, Tony Evers, certificou na segunda-feira (30) o democrata Joe Biden como o vencedor local da eleição presidencial dos Estados Unidos.

"Hoje cumpri meu dever de certificar a eleição de 3 de novembro e, conforme exigido pelas leis estaduais e federais, assinei o Certificado de Determinação para a lista de delegados para o presidente eleito, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris", disse Evers, em um comunicado.

O estado dá direito a 10 dos 538 delegados no Colégio Eleitoral, que se reunirão no dia 14 de dezembro para confirmar Biden como presidente. Ele conquistou ao todo 306 votos, contra 232 de Donald Trump.