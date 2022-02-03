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Veneno de rato

Cocaína envenenada mata pelo menos 17 pessoas na Argentina

Segundo o jornal Clarín, investigadores acreditam que a droga tenha sido contaminada com veneno de rato e apuram se o caso envolve uma guerra entre grupos narcotraficantes rivais

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 12:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2022 às 12:04
Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 56 estão internadas em hospitais da região metropolitana de Buenos Aires, algumas em UTIs, após consumirem cocaína adulterada. Segundo o jornal argentino Clarín, investigadores acreditam que a droga tenha sido contaminada com veneno de rato e apuram se o caso envolve uma guerra entre grupos narcotraficantes rivais.
Os casos foram registrados nas cidades de Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín e Ituzaingó. O secretário de Segurança da Província de Buenos Aires, Sergio Berni, pediu ontem que quem comprou drogas nos últimos dois dias jogue todo o produto fora. Em declaração à rede Telefé, ele disse que o número de mortos pode subir. "Estamos trabalhando para tirar (a droga) de circulação."
Segundo o Clarín, a polícia de Buenos Aires invadiu um local na cidade de Tres de Febrero onde a droga teria sido comprada. Os agentes prenderam dez pessoas e encontraram substâncias similares às consumidas pelas vítimas.
O procurador-geral de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmou ao Clarín que esse é um caso excepcional e corrobora a suspeita de que droga tenha sido envenenada intencionalmente, e não por um erro no processamento do material, que os traficantes costumam aumentar com substâncias como o amido de milho. 

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