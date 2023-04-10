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Na África do Sul

Cobra invade avião e sobe pelo corpo de piloto no meio do voo

Rudolf Erasmus, piloto da aeronave, percebeu algo mais frio em suas costas enquanto comandava o avião; ele decidiu fazer um pouso forçado em um aeroporto próximo

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 15:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2023 às 15:33
Cobra naja
Cobra naja apareceu no banco onde o piloto do avião estava sentado Crédito: Pixabay
Imagine estar no meio de um voo e sentir que uma cobra desliza pelo seu corpo. Foi isso o que aconteceu com o piloto de uma aeronave numa viagem pela região da África do Sul, como registra o jornal New York Times.
Segundo a publicação, Rudolf Erasmus, de 30 anos, percebeu algo mais frio em suas costas enquanto comandava o avião. Quando olhou para trás, deu de cara com uma espécie de naja no banco onde estava sentado.
Com ele, havia outros quatro amigos no voo. Porém, o comandante não quis assustar ninguém e apenas disse no microfone que havia um convidado inesperado dentro do local. Uma mordida dessa cobra pode levar à morte.
"Tive um momento de silêncio atordoado, como um momento de descrença. É como se meu cérebro não registrasse o que estava acontecendo."
Rudolf Erasmus - Piloto
Foi então que Erasmus decidiu fazer um pouso forçado num aeroporto próximo. "Foram definitivamente os 10, 15 minutos mais longos da minha vida", disse ele.
Após o pouso, todos saíram em segurança e foi então que eles descobriram o que estava acontecendo. Um manipulador de cobras chegou para tentar pegar o bicho, mas misteriosamente ele não foi mais encontrado mesmo após dois dias de buscas.
Com tudo resolvido, Erasmus decidiu voar de volta para o Cabo Ocidental na mesma aeronave, mas dessa vez cobriu o máximo de buracos. "Eu não estava realmente com vontade de ficar cara a cara com isso de novo", comentou ele à publicação.

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