Cidade dos EUA retira estátua que motivou manifestação racista

Remoção da estátua do general Robert E. Lee Crédito: Reuters/Folhapress

foi removida de seu pedestal na manhã neste sábado (9). A estátua de um general confederado que motivou uma violenta manifestação racista de ultradireita em Charlottesville, no estado da Virginia, nos Estados Unidos , quase quatro anos atrás,

Segundo a prefeita da cidade, Nikuyah Walker, o içamento da estátua do general Robert E. Lee significa "um pequeno passo em direção ao objetivo de ajudar Charlottesville, a Virgínia e os EUA a lidarem com o pecado de querer destruir os negros para obter ganhos econômicos".

Também está prevista a derrubada de um monumento ao general Thomas "Stonewall" Jackson, após o município votar esta semana, por unanimidade, para que uma verba de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) seja destinada à remoção e cobertura de estátuas ligadas ao movimento escravocrata.

Apenas as estátuas serão removidas, não seus pedestais de pedra. Os monumentos serão armazenados até que a Câmara Municipal decida o que fazer com eles. Os espectadores, que estavam no parque Market Street desde às 6h, aplaudiram quando a estátua de Lee foi colocada em um caminhão e levada embora.

Os monumentos em homenagem a líderes confederados – os estados do sul que se revoltaram contra o governo federal durante a Guerra Civil americana (1861-1865) – geram controvérsia há anos.

Centenas de estátuas em alusão a este período estão espalhadas pelo país. Há quem as veja como símbolos da história americana e defenda sua preservação, mas para outros elas são uma ode à escravidão.

Os planos iniciais para remover a estátua de Lee levaram a um protesto nacionalista branco em agosto de 2017, em defesa de sua manutenção.

Houve uma manifestação anti-racismo simultaneamente, e uma das participantes, Heather Heyer, de 32 anos, foi assassinada por um manifestante que dirigiu um carro contra a multidão. Ele foi condenado à prisão perpétua.

O protesto de supremacistas brancos teve a presença de centenas de neonazistas, nacionalistas e membros da Ku Klux Klan. Três morreram e dezenas ficaram feridos nas brigas entre os manifestantes dos dois lados.

A cidade continuou a pressionar pela remoção da estátua de Lee após os protestos, mas foi impedida por uma ação legal. Cidadãos, incluindo a Divisão dos Filhos dos Veteranos Confederados da Virgínia, processaram o município por causa dos planos de derrubada do monumento.

Em abril deste ano, a mais alta corte da Virgínia determinou que a cidade poderia finalmente remover as duas estátuas confederadas, anulando uma decisão de um tribunal estadual que apoiava o processo dos cidadãos.

Mike Signer, um escritor e advogado que era vereador e prefeito quando o comício "Unite the Right" foi realizado em 2017, chamou a remoção de "um verdadeiro passo adiante". Ele disse que as estátuas se tornaram "totens para esses terroristas".

"De muitas maneiras, Charlottesville foi um microcosmo do que aconteceu no país: o advento do nacionalismo branco flagrante, aberto e violento nas ruas públicas", afirmou ele. "O protesto'foi claramente um prólogo para a insurreição de 6 de janeiro" deste ano, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, em Washington.

Charlottesville é uma cidade universitária de 47 mil habitantes, e o protesto em 2017 foi a maior manifestação de supremacistas brancos do passado recente dos EUA.

O general Robert E. Lee (1807-70) comandou as tropas confederadas na Guerra Civil dos EUA, quando Estados do Sul lutaram para se separar do Norte abolicionista e manter seus escravos.

A decisão da remoção da estátua, em 2017, seguia a de outras cidades do Sul de retirarem símbolos confederados de prédios e parques públicos.

Naquele protesto, vários manifestantes carregaram a bandeira confederada, vermelha com uma cruz azul estrelada. Um pequeno grupo que se identificava como milícia, vestido com roupas camufladas, portava escudos e armas.

Já os manifestantes anti-racismo fizeram um contraprotesto diante de uma estátua do presidente Thomas Jefferson (1743-1826), que fundou a universidade local e cuja fazenda fica nos arredores.

Os supremacistas --que já haviam realizado uma marcha na noite anterior com tochas e palavras de ordem contra negros, homossexuais, judeus e imigrantes-- planejavam atrair até 6.000 pessoas.