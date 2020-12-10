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Restrições

China restringe viagens de autoridades dos EUA a Hong Kong, em retaliação

Membros do governo dos EUA, membros do Congresso em Washington, funcionários de organizações não governamentais e seus familiares imediatos enfrentarão 'sanções recíprocas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 12:47

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:47

Bandeira da China
China impõe restrições para que algumas autoridades dos Estados Unidos viajem a Hong Kong Crédito: Pixabay
O governo da China decidiu impor restrições para que algumas autoridades dos Estados Unidos viajem a Hong Kong, em retaliação contra medidas similares impostas sobre indivíduos chineses em Washington, informou nesta quinta-feira (10) o Ministério das Relações Exteriores em Pequim. Membros do governo dos EUA, membros do Congresso em Washington, funcionários de organizações não governamentais e seus familiares imediatos enfrentarão "sanções recíprocas", de acordo com uma porta-voz da chancelaria, Hua Chunying.
A porta-voz se referia aparentemente às sanções dos EUA que barram algumas autoridades de China e Hong Kong de viajar aos EUA ou de ter relações com o sistema financeiro americano, por causa de seu papel na imposição de uma nova lei de segurança que limitou a liberdade de expressão e a atividade política em Hong Kong. Os detentores de passaporte diplomático em visita a Hong Kong e a Macau temporariamente não terão mais privilégios para entrada sem visto, disse ainda a porta-voz. 

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