China restringe viagens de autoridades dos EUA a Hong Kong, em retaliação

A porta-voz se referia aparentemente às sanções dos EUA que barram algumas autoridades de China e Hong Kong de viajar aos EUA ou de ter relações com o sistema financeiro americano, por causa de seu papel na imposição de uma nova lei de segurança que limitou a liberdade de expressão e a atividade política em Hong Kong. Os detentores de passaporte diplomático em visita a Hong Kong e a Macau temporariamente não terão mais privilégios para entrada sem visto, disse ainda a porta-voz.