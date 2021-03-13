Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China pretende vacinar de 70% a 80% da população até meados de 2022
Covid-19

China pretende vacinar de 70% a 80% da população até meados de 2022

Com quatro vacinas aprovadas, a China imunizará até lá entre 900 milhões a 1 bilhão de pessoas

Publicado em 13 de Março de 2021 às 11:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2021 às 11:23
Campanha de vacinação no Brasil ainda caminha a passos lentos
Campanha de vacinação no Brasil ainda caminha a passos lentos Crédito: Torstensimon/ Pixabay
O chefe do Centro de Controle de Doenças da China, Gao Fu, disse neste sábado (13) que o país pretende vacinar de 70% a 80% de sua população até meados de 2022 contra a Covid-19. Com quatro vacinas aprovadas, a China imunizará até lá entre 900 milhões a 1 bilhão de pessoas, detalhou Fu em entrevista à emissora estatal CGTN. "Esperamos que a China possa assumir a liderança na obtenção da imunidade coletiva no mundo", disse ele.
A imunidade de rebanho ocorre quando uma quantidade suficiente da população tem imunidade, seja por vacinação ou transmissão da infecção. A China administrou 52,5 milhões de doses de vacina até o fim de fevereiro, mas a campanha de vacinação tem sido mais lenta do que em outros países, inclusive nos Estados Unidos, reconheceram especialistas em saúde do governo chinês. O número de doses comprometidas pelo país para outras nações é cerca de dez vezes superior ao distribuído internamente.
Embora as vacinações de emergência estejam em andamento na China, o país demorou a informar se tinha planos de obter imunidade coletiva. Há hoje 17 vacinas contra Covid-19 aguardando autorização para realização de testes clínicos. Quatro fabricadas nacionalmente já estão aprovadas: duas da estatal Sinopharm, uma da Sinovac e outra da CanSino.
Na sexta-feira, a China anunciou que dispensaria o teste de Covid-19 e a exigência de formulário de saúde para estrangeiros que se candidatam a vistos para Hong Kong, caso tenham sido vacinados com uma vacina chinesa.
Além do certificado de vacinação, cidadãos não-chineses precisam fornecer os mesmos documentos solicitados antes da pandemia, segundo o escritório do Ministério das Relações Exteriores em Hong Kong. O país ampliou o grupo de pessoas que podiam se inscrever para uma visita humanitária de emergência, de modo que aqueles que desejam visitar parentes também possam se inscrever. 

Veja Também

Resultados não apontam correlação entre vacina e coágulos, diz OMS

Com "fast-track", OMS aprova uso emergencial da vacina da Janssen

Argentina reduz voos para Brasil por conta de cepas do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 China Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados