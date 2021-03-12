Resultados não apontam correlação entre vacina e coágulos, diz OMS

A OMS afirma que o estudo sobre a questão está em andamento, mas que não há evidência dessa relação estabelecida. A entidade defende que a vacinação seja mantida, nesse contexto. Simão lembrou que milhões de pessoas têm sido vacinadas pelo mundo diariamente, por isso seria natural que algumas delas morressem, sem que isso tenha relação com o imunizante. Segundo ela, os resultados preliminares apontam que as mortes por coágulos entre os que receberam a vacina não destoam do que ocorre normalmente na população em geral.