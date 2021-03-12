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Após suspensões

Resultados não apontam correlação entre vacina e coágulos, diz OMS

Declaração foi dada após alguns países da Europa terem suspendido a aplicação do imunizante após relatos de coágulos, inicialmente na Dinamarca

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:53
Paralelamente, o município aplica a primeira dose da vacina em pessoas de 80 a 84 anos
A OMS afirma que o estudo sobre a questão está em andamento, mas que não há evidência dessa relação estabelecida. Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
Diretora de acesso a medicamentos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariângela Simão afirmou nesta sexta-feira (12),  que os resultados preliminares "não apontam" para uma correlação entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos. A declaração foi dada durante entrevista coletiva virtual da entidade, após alguns países da Europa terem suspendido a aplicação do imunizante após relatos de coágulos, inicialmente na Dinamarca.
A OMS afirma que o estudo sobre a questão está em andamento, mas que não há evidência dessa relação estabelecida. A entidade defende que a vacinação seja mantida, nesse contexto. Simão lembrou que milhões de pessoas têm sido vacinadas pelo mundo diariamente, por isso seria natural que algumas delas morressem, sem que isso tenha relação com o imunizante. Segundo ela, os resultados preliminares apontam que as mortes por coágulos entre os que receberam a vacina não destoam do que ocorre normalmente na população em geral.
Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou na coletiva que a entidade está "atenta" à segurança das vacinas. "Não há indício de ligação entre a vacina da AstraZeneca e os casos de coágulos", reforçou ele.

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