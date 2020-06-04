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Após pressão dos EUA

China permite que companhias aéreas estrangeiras retomem alguns voos

A Administração de Aviação Civil da China afirmou que 95 companhias estrangeiras teriam autorização para voar a um destino chinês por semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 14:34

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:34

Avião no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo
O governo da China fez uma rara concessão diante da pressão dos Estados Unidos, ao concordar em permitir que companhias americanas e de alguns outros países retomem rotas para a nação asiática. A decisão foi feita menos de 24 horas após o presidente americano, Donald Trump, ter ameaçado impedir companhias aéreas chinesas de viajar aos EUA.
Pequim não atendeu totalmente a demanda, mas a notícia foi um avanço parcial, num momento de crescentes tensões bilaterais.
A Administração de Aviação Civil da China afirmou que 95 companhias estrangeiras teriam autorização para voar a um destino chinês por semana, a partir desta segunda-feira. A medida é similar à tomada em alguns lugares de permitir um voo de companhias chinesas por semana a certos países estrangeiros.
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Já vinham operando de modo limitado na China 28 companhias aéreas chinesas, mas até agora não as dos EUA.
Um porta-voz da China disse que o passo foi positivo, mas ainda pequeno por não retomar totalmente o nível de voos almejados pelas empresas americanas.
A China impôs restrições de viagens em março para a maioria dos estrangeiros, como parte da estratégia para conter a pandemia de coronavírus.

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