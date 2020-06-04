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Coronavírus

Johnson afirma que vacina contra a Covid-19 tem que ser acessível

Segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, as vacinas contra a Covid-19 têm que estar acessíveis a todos que precisam no mundo, em especial em países mais pobres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 12:10

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 12:10

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
Anfitrião da Cúpula Global de Vacinas, iniciada nesta quinta-feira (4), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reuniu alguns chefes de Estado e de governo para tentar arrecadar US$ 7,4 bilhões para imunizar 300 milhões de crianças em todo o mundo até 2025. Segundo ele, as vacinas têm que estar acessíveis a todos que precisam no mundo, em especial em países mais pobres. "Nossa missão hoje é lutarmos juntos contra doenças", afirmou numa rápida participação na abertura.
Dos jardins da Casa Branca, em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu o líder britânico pelo convite de participar no evento e desejou a ele boa sorte na arrecadação dos recursos. "O coronavírus mostra que não há fronteiras no mundo", disse o líder americano.
No mesmo evento, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que todas as vacinas são importantes para a humanidade e que precisam ser acessíveis. Ele afirmou que, quando descoberta, a imunização da Covid-19 também será um "bem mundial". Na mesma linha, a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, também fez uma curta declaração dizendo que a vacinação contra todas as doenças é uma questão de saúde mundial e garantindo que "ninguém será deixado para trás".
Os recursos que serão arrecadados nesta quinta-feira serão destinados à Gavi, a Aliança da Vacina, uma organização internacional criada em 2000 para melhorar o acesso à vacinação nos países mais pobres do mundo. O dinheiro é considerado vital não apenas para proteger as crianças de doenças mortais como poliomielite, difteria e sarampo, com a previsão de que até 8 milhões de vidas sejam salvas, mas também para ajudar a garantir a recuperação global da pandemia de coronavírus.
O evento deve durar algumas horas ao longo o dia com a participação de vários outros chefes de Estado e de governo. Está previsto que Johnson volte para o fechamento do evento, acompanhado no evento por Bill Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates, e pelo presidente do Conselho da Gavi, Ngozi Okonjo-Iweala.

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