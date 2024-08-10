Estados Unidos

Celine Dion critica Trump por usar tema de 'Titanic' em evento

Candidato à presidência dos Estados Unidos usou a música "My Heart Will Go On" em um comício em Montana
Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Agosto de 2024 às 19:56

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celine Dion, por meio de seus empresários, publicou um comunicado neste sábado (10) em que critica Donald Trump por usar a canção "My Heart Will Go On" em um dos eventos de sua campanha, no estado americano de Montana.
"Hoje, a equipe de Celine Dion e sua gravadora, a Sony Music Entertainment Canada Inc., ficaram cientes do uso sem autorização de vídeos, gravações, performances musicais e de imagens de Celine Dion cantando 'My Heart Will Go On' num comício de Donald Trump e J.D. Vance em Montana", diz o texto publicado no perfil da cantora no X, antigo Twitter.
"De forma alguma este uso foi autorizado, e Celine Dion não endossa este ou qualquer uso semelhante. E sério, ESSA música?", diz ainda o comunicado.
Candidato republicado nas eleições presidenciais americanas, marcadas para novembro, Trump é reincidente no uso de músicas não autorizadas em seus eventos. O sucesso criado para o filme "Titanic" se junta a uma lista que inclui os artistas Phil Collins, Neil Young, Elton John, Adele e Rihanna.

