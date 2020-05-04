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Campanha arrecada fundos para ajudar refugiados durante pandemia do coronavírus

O Instituto Adus, que já atendeu mais de 10 mil pessoas de 65 países criou plataforma de crowdfunding para doações, que serão revertidas em cartões alimentação para estrangeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:41

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:41

Covid-10 no Mundo
Covid-19 no Mundo Crédito: Freepik/Montagem Fernando Madeira
O Comitê Nacional para Refugiados (Conare) contabiliza quase 40 mil estrangeiros reconhecidos no Brasil. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o aumento do desemprego e a escassez de oportunidades para os autônomos colocaram muitas famílias em situação de vulnerabilidade.
Por isso, o Instituto Adus, que já atendeu mais de 10 mil pessoas de 65 países em dez anos de atuação, criou uma campanha para arrecadação de fundos com o objetivo de destinar a verba para a compra de alimentos e itens essenciais para amenizar os impactos da crise.
"Nossa meta é arrecadar R$ 30 mil, valor que irá auxiliar cem famílias de refugiados, que receberão R$ 300,00 cada por meio de cartões alimentação doados pela Sodexo", explica Marcelo Haydu, fundador e diretor do Instituto Adus.
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As contribuições podem ser a partir de R$10 e serão recebidas até o dia 27 de maio. Para colaborar e ter mais informações, basta acessar a plataforma de crowdfunding. "Doar agora pode ser a chance de mudar a vida de uma família inteira, ajudando-a a atravessar esse período de pandemia", afirma Haydu.

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