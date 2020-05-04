Campanha arrecada fundos para ajudar refugiados durante pandemia do coronavírus

Covid-19 no Mundo Crédito: Freepik/Montagem Fernando Madeira

O Comitê Nacional para Refugiados (Conare) contabiliza quase 40 mil estrangeiros reconhecidos no Brasil. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o aumento do desemprego e a escassez de oportunidades para os autônomos colocaram muitas famílias em situação de vulnerabilidade.

Por isso, o Instituto Adus, que já atendeu mais de 10 mil pessoas de 65 países em dez anos de atuação, criou uma campanha para arrecadação de fundos com o objetivo de destinar a verba para a compra de alimentos e itens essenciais para amenizar os impactos da crise.

"Nossa meta é arrecadar R$ 30 mil, valor que irá auxiliar cem famílias de refugiados, que receberão R$ 300,00 cada por meio de cartões alimentação doados pela Sodexo", explica Marcelo Haydu, fundador e diretor do Instituto Adus.