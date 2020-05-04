Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Coronavírus estava na França já em dezembro, indicam testes
Mundo

Coronavírus estava na França já em dezembro, indicam testes

Exames em material de um paciente diagnosticado com pneumonia naquela ocasião, mostram a presença do vírus antes do que se acreditava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:15

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:15

O coronavírus já estava na França em 27 de dezembro do ano passado, um mês antes do que se acreditava, revelou teste feito meses depois em material de um paciente diagnosticado com pneumonia naquela ocasião.
A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
Os testes foram repetidos outras duas vezes, para eliminar a chance de erro, afirmou o médico Crédito: Divulgação
Em entrevista no domingo ao canal francês BFM TV, Yves Cohen, chefe de emergência dos hospitais Avicenne e Jean-Verdier, na região metropolitana de Paris, disse que em dezembro o paciente havia feito um teste para gripe, com resultado negativo.
Em janeiro, ele refez os testes dessa vez para o Sars-Cov-2 (nome do novo coronavírus), e entre cerca de 20 pacientes, um apresentou o coronavírus.
Os testes foram repetidos outras duas vezes, para eliminar a chance de erro, afirmou o médico, que deve publicar um relatório nesta semana em revista especializada.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O médico afirmou que o paciente era um homem de cerca de 50 anos e as imagens de seu pulmão eram coerentes com a possibilidade de que ele tivesse sofrido de Covid-19 (doença provocada pelo coronavírus).
A equipe de Cohen contatou de novo o paciente, que disse não ter viajado para áreas em que a doença já havia sido confirmada. Seus dois filhos também tiveram testes positivos para o coronavírus, segundo o médico. A mulher do paciente não foi infectada.
Os primeiros casos de coronavírus na França foram confirmados pelo governo em 25 de janeiro: dois pacientes que haviam estado em Wuhan, epicentro da pandemia, na China, e um familiar.
Cohen afirmou que sugeriu à agência de saúde francesa que reveja materiais coletados em casos de pneumonia durante o mês de dezembro, para verificar se houve outros casos anteriores. Identificar o primeiro paciente é importante para entender a dinâmica da transmissão no país.

Veja Também

China 'gerou' coronavírus, mentiu e pessoas morreram, diz assessor da Casa Branca

Estudo francês vê efeito protetor da nicotina contra o coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados