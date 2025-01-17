Cachorra salva filhote doente ao levá-lo sozinha ao veterinário

Cachorra foi flagrada levando filhote no veterinário na Turquia Crédito: @beylikduzu_alfa_veteriner / Instagram / Reprodução

Uma cachorra foi flagrada por câmeras de segurança levando na boca seu filhote desacordado até a porta de uma clínica veterinária na Turquia.

Cachorra aparece nas imagens carregando o filho sob a chuva. O caso aconteceu na última segunda-feira (13) por volta das 11h20 do horário local em Istambul e chamou a atenção de pessoas nas redes sociais, que se emocionaram com a cena.

Na gravação, ela deixa o cão na porta da clínica Beylikduzu Alfa Veteriner. Na sequência, um dos médicos do estabelecimento percebe a presença do animal, enquanto a cachorra permanece ao lado esperando pelo socorro dele.

Segundo a clínica, o cachorro estava prestes a morrer congelado. Ele foi levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) debilitado e com lentos batimentos cardíacos. ''Nossa luta para manter o cachorrinho vivo começou quando percebemos que seu coração estava batendo'', contou a unidade pelo Instagram.

Cão sobreviveu e ainda está sob observação médica. De acordo com a imprensa local, outro filhote da cachorra, que vive em situação de rua, já havia sido levado anteriormente à clínica por moradores da região.