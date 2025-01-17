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'AUmor' de mãe

Cachorra salva filhote doente ao levá-lo sozinha ao veterinário

Cachorra aparece nas imagens carregando o filho desacordado na boca, sob a chuva, até a porta de clínica veterinária na Turquia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2025 às 12:06

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 12:06

Cachorra foi flagrada levando filhote no veterinário na Turquia
Cachorra foi flagrada levando filhote no veterinário na Turquia Crédito: @beylikduzu_alfa_veteriner / Instagram / Reprodução
Uma cachorra foi flagrada por câmeras de segurança levando na boca seu filhote desacordado até a porta de uma clínica veterinária na Turquia.
Cachorra aparece nas imagens carregando o filho sob a chuva. O caso aconteceu na última segunda-feira (13) por volta das 11h20 do horário local em Istambul e chamou a atenção de pessoas nas redes sociais, que se emocionaram com a cena.
Na gravação, ela deixa o cão na porta da clínica Beylikduzu Alfa Veteriner. Na sequência, um dos médicos do estabelecimento percebe a presença do animal, enquanto a cachorra permanece ao lado esperando pelo socorro dele.
Segundo a clínica, o cachorro estava prestes a morrer congelado. Ele foi levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) debilitado e com lentos batimentos cardíacos. ''Nossa luta para manter o cachorrinho vivo começou quando percebemos que seu coração estava batendo'', contou a unidade pelo Instagram.
Cão sobreviveu e ainda está sob observação médica. De acordo com a imprensa local, outro filhote da cachorra, que vive em situação de rua, já havia sido levado anteriormente à clínica por moradores da região.
"Ontem foi um dia em que a frase 'viver é uma esperança' ganhou vida", disse a Clínica Beylikduzu Alfa Veteriner.

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