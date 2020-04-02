Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Britânico corre 42 km no quintal e arrecada fundos para combater Covid-19
Pandemia

Britânico corre 42 km no quintal e arrecada fundos para combater Covid-19

Em uma publicação no Twitter, James Campbell, propôs o desafio: Se a publicação fosse compartilhada 10.000 vezes ele correria a maratona no jardim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:53

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:53

James Campbell correu uma maratona de 42 quilômetros em seu quintal
James Campbell correu uma maratona de 42 quilômetros em seu quintal Crédito: intagram/jcampbell0104
Um britânico resolveu correr uma maratona de 42 km em seu quintal de apenas seis metros de comprimento no Reino Unido. A ideia dele era arrecadar dinheiro para o sistema de saúde de seu país.
Em uma publicação no Twitter, o ex-atirador de dardo profissional James Campbell, que completava 32 anos, propôs o desafio: Se a publicação fosse compartilhada 10.000 vezes ele correria a maratona no jardim. E a publicação dobrou a meta e ultrapassou as 23 mil.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Campbell cumpriu a promessa e atingiu os 42 km em pouco mais de cinco horas. Ele teve de dar em torno de 7.000 voltas ao redor do jardim.
Não bastasse isso, o ex-atirador conseguiu angariar para o sistema de saúde do país a marca de US$ 31 mil, o equivalente a R$ 163 mil pela cotação atual.
"Não posso dizer obrigado o suficiente, na verdade. Uma resposta absolutamente incrível. Espero que isso faça alguma diferença", agradeceu.

Veja Também

Putin declara abril como mês de descanso com direito a salário na Rússia

Cientistas chineses anunciam descoberta contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados