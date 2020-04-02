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Coronavírus

Putin declara abril como mês de descanso com direito a salário na Rússia

A medida é uma estratégia de Putin contra o novo coronavírus. A Rússia possui 3.548 casos confirmados e 30 mortes causadas pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:34

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:34

Putin está em exercício desde o ano 2000.
Putin declara abril como mês de descanso com direito a salário na Rússia Crédito: Foto: Pixabay
O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (02) que abril será um mês de descanso obrigatório no país, mas trabalhadores terão seus salários preservados durante o período.
A medida é uma estratégia de Putin contra o novo coronavírus. A Rússia possui 3.548 casos confirmados e 30 mortes causadas pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins.
Cada região russa poderá escolher quais empresas serão autorizadas a trabalhar e qual tipo de confinamento irá impor à sua população.
"A ameaça persiste. Os virologistas estimam que o pico da epidemia não foi alcançado no mundo, nem em nosso país", disse o presidente russo em discurso televisionado.
Putin também agradeceu os profissionais de saúde e disse que as medidas que vinham sendo tomadas pelo governo fizeram a Rússia "ganhar tempo" no combate ao novo coronavírus.
A medida pode impactar a economia da país, que já enfrenta um período difícil após a queda do preço dos barris de petróleo no último mês. Se a situação melhorar, disse Putin, a quarentena pode acabar antes do previsto.

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