Putin declara abril como mês de descanso com direito a salário na Rússia Crédito: Foto: Pixabay

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (02) que abril será um mês de descanso obrigatório no país, mas trabalhadores terão seus salários preservados durante o período.

A medida é uma estratégia de Putin contra o novo coronavírus. A Rússia possui 3.548 casos confirmados e 30 mortes causadas pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Cada região russa poderá escolher quais empresas serão autorizadas a trabalhar e qual tipo de confinamento irá impor à sua população.

"A ameaça persiste. Os virologistas estimam que o pico da epidemia não foi alcançado no mundo, nem em nosso país", disse o presidente russo em discurso televisionado.

Putin também agradeceu os profissionais de saúde e disse que as medidas que vinham sendo tomadas pelo governo fizeram a Rússia "ganhar tempo" no combate ao novo coronavírus.