Brasil lidera em registro de novos casos de coronavírus no mundo desde maio

Pandemia de coronavírus já registrou mais de 50 mil mortes no Brasil Crédito: pixabay/padrinan

O aviso de que a América Latina havia se tornado o novo epicentro global da pandemia do novo coronavírus prenunciou o que se tornaria realidade dias depois, quando em 31 de maio, o Brasil se tornou o país onde a doença mais cresce.

O país lidera a média semanal de novos casos da Covid-19 desde que ultrapassou, em maio, os Estados Unidos, que ainda é o país com maior número de casos acumulados, mais de 2 milhões.

Na época, os EUA aparentavam uma desaceleração, mas nos últimos dias voltou a registrar aumento e vem se aproximando do Brasil, como mostra o levantamento considerando o consolidado de novos casos a cada sete dias. Os dados são da Agência da União Europeia para Controle e Prevenção de Doenças, que reúne números de todo o planeta.

"São dois países com péssima direção. O que o governo Trump fez lá e o governo Bolsonaro fez aqui, só podia terminar nisso mesmo. São países que foram negacionistas", diz Paulo Lotufo, epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP.

Segundo o médico, pelo panorama atual, não há algo que indique que o cenário mudará para os dois países. Pelo contrário. No caso estadunidense, por exemplo, há uma forte tendência de crescimento, "não é só uma voltinha".

A distância dos dois países mais atingidos pela pandemia para os demais é grande. Segundo os registros mais recentes, o Brasil tem média de 31,1 mil novos casos, os Estados Unidos 28,3 mil e a Índia, em terceiro lugar, 13,8 mil.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o panorama do Brasil, que ultrapassou um milhão de casos no total e tem mais de 50 mil mortos, pode ser ainda pior.

Segundo a entidade, a taxa de resultados positivos pela quantidade de testes feitos para a doença (31%) é alta, o que pode indicar que a epidemia está subestimada. "Nos países que aplicam grande número de testes, a porcentagem de positivos fica perto de 5%", afirmou o diretor-executivo Michael Ryan.

"Eu estou vendo o seguinte: em termos de casos novos, os Estados Unidos rapidamente vão voltar a ultrapassar o Brasil, [uma vez que] lá a população é maior", analisa.

Segundo Lotufo, da USP, um dos grandes equívocos está em se considerar a estabilidade como vitória, uma vez que é necessária uma queda no número de novos casos para que se possa começar a afrouxar a quarentena.

Ele dá o exemplo de São Paulo. O estado registrou pela primeira vez um decréscimo no número de novos casos semanais em meio à reabertura econômica. No entanto, a diferença foi apenas de três registros. Nesta terça-feira (23), por outro lado, voltou a anunciar um recorde de mortes.

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Desde 11 de junho, o governador João Doria (PSDB), após ameaçar lockdown, passou a permitir, gradualmente, o afrouxamento da quarentena em diversas regiões do estado, inclusive na capital. Recentemente, precisou reverter a autorização para lugares.

Nos Estados Unidos, 12 estados tiveram recorde de casos da Covid-19. Isso aconteceu após o país adotar medidas de relaxamento nas restrições. A Casa Branca já se prepara para uma segunda onda do vírus.

Enquanto assessores e oficiais do Estado admitem temor com as notícias, o presidente Donald Trump afirma, apesar dos números, o vírus "irá embora" do país em breve.

"Eu posso dizer é que a Rússia está realmente em descenso, a Índia está em ascensão, o Chile também em ascensão, mas não deve ir muito longe porque a população é pequena. Mas a Índia tem grandes chances de passar Brasil e Estados Unidos", entende Lotufo.

A Índia está em terceiro lugar no levantamento desde 6 de junho, mas tem mais de 1,3 bilhão de habitantes, enquanto Brasil e Eua tem 209 milhões e 328 milhões, respectivamente. Chile e Rússia vem na sequência, nessa órdem.

Epicentro do coronavírus após a China, a Europa tem tentando, sempre alerta, realizar o processo de afrouxamento de suas quarentenas.

A Alemanha, confinou seu distrito mais populoso (Gütersloh, no estado da Renânia do Norte-Vestfália) após registrar uma explosão de casos de coronavírus. Mais de 1.500 dos 7.000 funcionários de um frigorífico na região tiveram teste positivo para a Covid-19. Todos os funcionários foram colocados em isolamento.

Lisboa, em Portugal (um dos países em estágio mais avançado da desquarentena), deu um passo atrás no processo de reabertura. Na cidade, o limite para reuniões de pessoas foi novamente reduzido para no máximo 10. No resto do país, continua valendo a regra mais leve, que permite reuniões de 20 pessoas.

Além disso, lojas, cafés e bares terão que fechar às 20h em toda a região metropolitana da capital portuguesa. Segundo o premiê, António Costa, o objetivo da medida é coibir festas e outras aglomerações que colocam em risco a saúde pública.

Já a Espanha deixou o estado de emergência no último domingo (21) e começou a reabrir suas fronteiras externas.