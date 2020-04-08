Bogotá determina que mulheres e homens saiam de casa em dias alternados

A prefeitura de Bogotá anunciou que homens e mulheres poderão sair de casa apenas em datas alternadas: eles nos dias pares, e elas em dias ímpares, a partir de quinta (9), como forma de conter a circulação nas ruas e a propagação do coronavírus.
Adotada inicialmente adotada de modo educativo, a medida se tornará obrigatória na segunda (13). A partir daí, haverá multa por descumprimento que pode chegar a 1 milhão de pesos (cerca de R$ 1.300).
A regra não vale para profissionais de serviços essenciais. Pessoas transgênero poderão seguir o calendário de acordo com o gênero com o qual se identifiquem.
O Peru e o Panamá adotaram medidas similares na semana passada.