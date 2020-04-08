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Pandemia

Bogotá determina que mulheres e homens saiam de casa em dias alternados

A prefeitura de Bogotá anunciou que homens e mulheres poderão sair de casa apenas em datas alternadas: eles nos dias pares, e elas em dias ímpares, a partir de quinta (9), como forma de conter a circulação nas ruas e a propagação do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 16:09

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 16:09

Isolamento social é uma das medidas para evitar contágio por Covid-19
Isolamento social é uma das medidas para evitar contágio por Covid-19 Crédito: Congerdesign/ Pixabay
A prefeitura de Bogotá anunciou que homens e mulheres poderão sair de casa apenas em datas alternadas: eles nos dias pares, e elas em dias ímpares, a partir de quinta (9), como forma de conter a circulação nas ruas e a propagação do coronavírus.
Adotada inicialmente adotada de modo educativo, a medida se tornará obrigatória na segunda (13). A partir daí, haverá multa por descumprimento que pode chegar a 1 milhão de pesos (cerca de R$ 1.300).
A regra não vale para profissionais de serviços essenciais. Pessoas transgênero poderão seguir o calendário de acordo com o gênero com o qual se identifiquem.
O Peru e o Panamá adotaram medidas similares na semana passada.

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