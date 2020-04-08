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Pandemia

Diretor da OMS fala em incerteza e pede que não haja politização sobre Covid-19

Tedros Ghebreyesus fez uma defesa inflamada do trabalho em andamento da OMS, dizendo que o foco agora é salvar vidas e que não queria perder tempo com críticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 14:31

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 14:31

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 8, que ainda existem "muitos fatores desconhecidos" sobre o coronavírus, o que gera incerteza sobre o futuro da pandemia. Durante entrevista coletiva, a autoridade informou que a OMS organiza neste momento uma força-tarefa que reúne dezenas de países, a fim de mobilizar trabalhadores e insumos neste combate.
Tedros Ghebreyesus fez uma defesa inflamada do trabalho em andamento da OMS, dizendo que o foco agora é "salvar vidas" e que não queria perder tempo com críticas. Na noite de terça-feira, 7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia suspender o envio de dinheiro para a entidade, já que ela estaria "centrada na China".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O diretor-geral da OMS não quis responder diretamente às críticas, mas defendeu que não se politize a questão do coronavírus. "É como brincar com fogo", advertiu, pedindo uma "quarentena" na politização do tema. Ele ainda pediu unidade no nível nacional e trabalho para além das linhas partidárias e de crenças, na luta contra a doença.

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